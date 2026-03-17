В Воронеже сократят количество электросамокатов до 2,5 тысяч

Власти Воронежа приняли решение ограничить количество электросамокатов на улицах города. Новые правила начнут действовать в текущем сезоне 2026 года. Об этом 17 марта, сообщил глава Воронежа Сергей Петрин на своей странице во «ВКонтакте».
По словам мэра, в прошлом году число средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение сезона постоянно росло, что создавало нагрузку на пешеходную инфраструктуру. Чтобы избежать этого, в 2026 году общее количество самокатов будет ограничено до 2,5 тысячи единиц.
Управление транспорта уже ведет переговоры с представителями кикшеринговых компаний. Обсуждаются вопросы взаимодействия, соблюдения правил парковки и дисциплины операторов.
— Самокаты, находящиеся вне специальных зон, будут перемещаться на площадки временного хранения, — подчеркнул Сергей Петрин.
В городском реестре на сегодняшний день числится 271 парковка для СИМ. Власти напоминают операторам о необходимости своевременно возвращать технику на разрешенные места, чтобы она не мешала пешеходам.
Мэр также обратился к жителям с просьбой сообщить под постом, где самокаты чаще всего оставляют на тротуарах, газонах или общественных территориях, и где, по мнению горожан, требуется организовать новые парковки.