Вашингтон
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае шесть классов перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ

За минувшие семь дней 11 910 жителей Красноярского края обратились к медикам с признаками простуды.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие семь дней в Красноярском крае шесть классов перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Из-за отсутствия более 20% учащихся по причине заболевания ОРВИ и гриппом на «дистант» перевели шесть классов в школах Красноярска и Рыбинского муниципального округа. Всего на прошлой неделе к медикам с признаками простуды обратились 11 910 жителей края.

При этом уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.

Ранее специалисты МЧС прогнозируют формирование опасных заторов льда на четырех реках региона: Енисее, Кане, Чулыме и Тубе. Муниципальные образования уже спланировали ряд превентивных мероприятий.