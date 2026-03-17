За минувшие семь дней в Красноярском крае шесть классов перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Из-за отсутствия более 20% учащихся по причине заболевания ОРВИ и гриппом на «дистант» перевели шесть классов в школах Красноярска и Рыбинского муниципального округа. Всего на прошлой неделе к медикам с признаками простуды обратились 11 910 жителей края.
При этом уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.
