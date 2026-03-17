Музей янтаря приглашает на лекцию о научной реставрации изделий из янтаря

На примере обширного архивного материала лектор расскажет, с какими сложностями и типовыми проблемами сталкивались мастера в начале пути становления реставрации янтарных изделий и как их удавалось решить. Слушатели также узнают о параллелях между общими принципами ленинградской школы реставрации и научными подходами, разработанными для янтаря, на примере изделий из собраний Государственного Эрмитажа и Оружейной Палаты Московского Кремля. Кроме того, будет дан обзор современного состояния реставрационной практики Европы и России, обозначены их сходства и принципиальные различия.