В Калининград прибыли организаторы Российско-Китайских молодежных игр

Представители оргкомитета осмотрели спортивные арены и места для проживания участников.

Источник: Комсомольская правда

В Калининград приехала комиссия — представители оргкомитета Российско-Китайских летних молодежных игр осмотрели спортивные арены и места проживания участников соревнований, которые пройдут уже весной. Возглавил делегацию глава проекта со стороны федеральной дирекции проведения спортмероприятий Алексей Иванов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, эксперты осмотрели «АВТОТОР-Арену», ДС «Янтарный», детско-юношескую школу по теннису и настольному теннису в Калининграде и ФОК в Светлом.

Отмечается, что почти все площадки готовы к мероприятиям. Только в зале для настольного тенниса еще не закончен ремонт.

Как сказал губернатор Алексей Беспрозванных, Игры, который пройдут с 24 по 31 мая, станут частью праздничных мероприятий в честь 80-летия Калининградской области.