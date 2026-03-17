Не вмещаются ни в глаза, ни в объектив: через Калининградскую область мигрируют тысячи гусей

Через Калининградскую область мигрируют тысячи перелётных гусей. Две огромные стаи попали в объектив фотографа из Черняховска в течение пяти дней, рассказал «Клопс» сам Юрий Таркин во вторник, 17 марта.
Автор снимков регулярно делает вылазки на природу, специально ездит по нескольким маршрутам в надежде застать что-то интересное. Первый раз красавцев-гусей он повстречал в Неманском районе под вечер 12 марта.
«Небо в считаные минуты становится чёрным, тысячи и тысячи птиц заполняют его до самого горизонта, — рассказывает Юрий. — Прямо нашествие! От их гомона аж уши закладывает. Зрелище впечатляющее. Издали как будто саранча, птицы растягиваются на три-четыре километра. Это невозможно уместить ни в глаза, ни в объектив!».
В следующий раз такая же крупная стая попалась на пути лишь 15 марта, уже в Славском районе. К сожалению, погода была в этот раз куда хуже, из-за плохого освещения, дождя и ветра сделать качественные фотографии не удалось. Но оценить по видео количество гусей вполне можно. Даже Юрию, который часто и профессионально снимает птиц, до сих пор с таким множеством сталкиваться не приходилось.
Видео: Юрий Таркин.
Калининградский орнитолог Геннадий Гришанов по фото определил вид пернатых: в стае заметны гуменники и белолобые гуси. Эти перелётные птицы зимуют в западной Европе, в основном, в Германии, а весной мигрируют, чередуя перелёты с миграционными остановками. Именно такую они и сделали сейчас в Калининградской области.
«Остановки могут быть весьма длительными, до нескольких дней, — рассказывает Геннадий Викторович. — Реже — до недели и более. Всё зависит от кормности территории, погоды, уровня беспокойства».
В нашем регионе эти гуси не гнездятся, так что застать их можно только как сейчас: во время транзитной миграции. У нас водится свой вид — серый гусь, но он и в период перелётов не столь многочислен, и гнездовая популяция в Калининградской области составляет всего 20−30 пар.
А вот миграция белолобых и гуменников, по словам зоолога, в этом году действительно отличается формированием очень крупных остановок. Численность птиц достигает пяти и более тысяч особей. Такую внезапную массовость «мигрантов» определяет целый комплекс причин, связанных с ходом погодно-климатических условий и формированием миграционных русел.
«Точнее сейчас сказать трудно, — подытожил учёный. — Так что пусть летят спокойно».
Птичье трио на одном поле — стаи журавлей, цапель и лебедей-кликунов сразу — сняли под Куликово.