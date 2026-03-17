Петербургские ГТС подготовлены к пропуску талых вод

Гидротехнические сооружения Петербурга подготовлены к безопасному пропуску талых вод. Так, обеспечена непрерывная эксплуатация свыше 150 ГТС, которые находятся в собственности города, рассказали в Смольном 17 марта.
Перечень сооружений расширили: в него вошли еще два объекта — плотина в парке Новознаменка и «Водопропускное сооружение на ручье “Ржавая канава”. Также особое внимание уделено плотинам на Стрелке и Дудергофке, гидроузлам на Большой Охте и сооружениям на Пулковском, Кузьминском и Ижорском водохранилищах.
Специалисты оценивали общее состояние конструкций, контролировали соблюдение допустимых уровней воды. Проводились особо тщательные проверки работоспособности электрооборудования и механизмов, отвечающих за маневрирование затворами плотин, так как именно они регулируют пропускную способность во время паводка.
Главная задача паводкового сезона — предотвратить затопления территорий, прилегающих к водным объектам.