Красноярский край стал одним из регионов-лидеров по мерам социальной поддержки в России

Более 250 тысяч пожилых жителей Красноярского края уже участвуют в движении «Сибирское долголетие». Еще почти 1500 многодетных семей получили помощь по социальному контракту в прошлом году. Эти показатели были отмечены среди ключевых достижений региона на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве, где подвели итоги социальной политики за 2025 год и обозначили задачи на ближайшее время. В ходе заседания заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отдельно отметила Красноярский край как один из регионов, демонстрирующих высокую эффективность в поддержке семей с детьми. По её словам, в крае активно используется механизм социального контракта — инструмента, который помогает семьям в трудной жизненной ситуации получить финансовую поддержку, найти работу, открыть собственное дело или пройти обучение. Также регион вошёл в число лидеров по внедрению программ активного долголетия. Говоря о федеральном проекте нацпроекта «Семья», Татьяна Голикова подчеркнула, что в стране уже почти 15 миллионов граждан старшего возраста вовлечены в программы активной жизни. К 2030 году планируем вовлечь более 40% граждан старшего возраста. Эти результаты напрямую зависят от работы на местах. И здесь я хочу особо отметить работу городов Москвы, Санкт-Петербурга, а также Красноярского края, Рязанской, Тюменской и Московской областей и Республики Татарстан, — сказала Татьяна Голикова. Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова отметила, что результаты стали возможны благодаря системной работе региональных служб и активному участию самих жителей. По её словам, в 2025 году государственную поддержку по социальному контракту получили около 7800 семей, среди них — почти 1500 многодетных. Мы гордимся тем, что наш регион признан одним из лидеров в реализации таких важных направлений социальной политики, как поддержка многодетных семей и развитие программ активного долголетия. В прошлом году по инициативе Губернатора мы дали старт движению «Сибирское долголетие». В него уже влились более 250 тыс. пожилых жителей региона, — подчеркнула она. Напомним, что свыше 108 тысяч красноярских пенсионеров начали получать социальную доплату вместе с пенсией.