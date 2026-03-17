Путин помиловал 23 женщины

Глава СПЧ Фадеев: Путин подписал указ о помиловании 23 женщин.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Помилованы те, у кого есть дети, родственники — участники специальной военной операции», — сказал он.

В декабре член СПЧ Ева Меркачева на встрече с президентом попросила его освободить от наказания инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Тогда Путин пообещал рассмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование.