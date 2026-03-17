Вашингтон
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две бронзы завоевал воронежец на первенстве России по спортивному ориентированию

Соревнования прошли в деревне Лекаревка.

Источник: Комсомольская правда

В башкирской деревне Лекаревка финишировало первенство России по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Участвовали почти 350 атлетов из различных уголков страны. Воронежскую область представляли учащиеся МБУДО СШ № 18. Наш земляк Вячеслав Тимонин завоевал две бронзовые медали.

В дисциплине «лыжная гонка — спринт» среди юниоров воронежец уступил полторы минуты представителю Хабаровского края и всего шесть секунд спортсмену Красноярского края. А в дисциплине «лыжная гонка — классика» воспитанник Дениса Никулина уступил спортсмену Хабаровского края 2 минуты 8 секунд и сопернику из Москвы 49 секунд.