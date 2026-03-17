Эксперт назвал главные угрозы для соцсетей в 2026 году

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 17 мар — РИА Новости. Текущий год станет годом расцвета дипфейков и атак с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на пользователей в соцсетях и интернете, считает российский эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

«Я думаю, 2026 год станет таким годом расцвета дипфейков и годом расцвета атак с использованием ИИ-агентов, автономных ИИ-агентов. И вот тогда нам всем мало не покажется, не только правоохранительным органам, но и просто специалистам по безопасности», — сказал Лукацкий, отвечая на вопрос РИА Новости о новых угрозах для обычных пользователей соцсетей и интернета в ходе видеомоста в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.

По мнению эксперта, по мере расширения применения биометрии в различных сферах злоумышленники будут всё активнее пытаться обходить такие системы, в том числе с помощью дипфейков.

«Также искусственный интеллект активно сейчас применяется при генерации фишинга, и здесь как раз у него огромное поле для деятельности», — отметил Лукацкий.

В частности, ИИ сейчас активно помогает подстраиваться под гендерную специфику, под возрастную специфику, под религиозную специфику и, конечно же, культурологическую и национальную специфику.

По оценке Лукацкого, с середины 2025 года фиксируется рост использования так называемых агентских ИИ-систем.

«Если раньше злоумышленники искусственный интеллект использовали на уровне классических чат-ботов — то есть это ChatGPT, DeepSeek и так далее, которые помогали подготавливать фишинговые сообщения, — то сейчас злоумышленники начали писать полноценных ИИ-агентов, которые могут автоматизировать почти всю цепочку проведения атаки», — пояснил эксперт.

«То есть человек только выбирает жертву, а дальше искусственный интеллект целиком автоматизирует всю цепочку. Это вот будущее, оно потихонечку уже приходит, но пока не в массовом порядке», — добавил Лукацкий.