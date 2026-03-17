Эксперт назвал главные угрозы для соцсетей в 2026 году

«Я думаю, 2026 год станет таким годом расцвета дипфейков и годом расцвета атак с использованием ИИ-агентов, автономных ИИ-агентов. И вот тогда нам всем мало не покажется, не только правоохранительным органам, но и просто специалистам по безопасности», — сказал Лукацкий, отвечая на вопрос РИА Новости о новых угрозах для обычных пользователей соцсетей и интернета в ходе видеомоста в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.