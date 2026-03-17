Превышение загрязняющих веществ в воздухе обнаружили в ЮМР в Краснодаре

В Краснодаре одна из станций 16 марта зафиксировала превышений загрязняющих веществ в воздухе.

Источник: Комсомольская правда

Превышение загрязняющих веществ в воздухе обнаружили в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Такие данные представлены городским Центром озеленения и экологии.

Превышение допустимой концентрации веществ зафиксировали вечером 16 марта. Показатели, которые вышли за пределы нормы, отмечены в период с 21:00 до 23:00.

Напомним, жители Краснодара пожаловались на сильный запах гари вечером 16 марта. Об этом сообщали в центре города, микрорайонах Юбилейном, Фестивальном, Гидростроителей, с улицы Восточно-Кругликовской, из Музыкального микрорайона, станицы Елизаветинской. На сильный запах жаловались жители Западного обхода и других районов Краснодара.