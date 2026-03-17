Ветерану из Советска Казису Виткаускасу исполнился 101 год

Ветеран переехал в Советск в 1950-х годах. Там он трудился подсобным рабочим на целлюлозно-бумажном заводе и мясокомбинате, многократно отмечался почётными грамотами. За мужество, героизм и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Казису Игновичу Виткаускасу присвоено звание «Почётный гражданин города Советска».