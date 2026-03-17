Ветерану из Советска Казису Виткаускасу исполнился 101 год

Мужчина переехал в регион в 1950-х годах.

Во вторник, 17 марта, ветерану из Советска Казису Виткаускасу исполнился 101 год. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Казис Игнович родился в Литовской ССР. Во время Великой Отечественной войны он служил в стрелковой роте в Курской области.

Ветеран переехал в Советск в 1950-х годах. Там он трудился подсобным рабочим на целлюлозно-бумажном заводе и мясокомбинате, многократно отмечался почётными грамотами. За мужество, героизм и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Казису Игновичу Виткаускасу присвоено звание «Почётный гражданин города Советска».

Представители администрации поздравили именинника с днём рождения. Казису Игновичу вручили цветы, подарок и передали открытку от президента России. У ветерана есть пасынок, внучка, правнук и правнучка.