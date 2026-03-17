В селе Николаевка открылся новый ФАП

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Николаевки Идринско-Краснотуранского округа теперь могут получать современную медицинскую помощь прямо в селе.
Новый фельдшерско-акушерский пункт построен в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и заменил старый деревянный дом 1932 года. ФАП оснащен кабинетом приема с осмотровой, процедурной и помещениями для хранения лекарств. Оборудование почти полностью отечественное.
Здесь будет работать фельдшер с более чем 30-летним стажем, а в апреле прием проведет акушер-гинеколог. Также село посетят передвижные медицинские комплексы с маммографом и флюорографом, сообщает краевой минздрав.
Открытие ФАПа в Николаевке является частью программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2025 году в Идринско-Краснотуранском муниципальном округе возвели четыре ФАПа — в д. Мензот, п. Джирим, с. Новая Сыда и с. Николаевка, а также открыта врачебная амбулатория в селе Беллык.