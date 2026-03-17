Жена комика Сабурова закрывает бизнес в России

Стендап-комику Нурлану Сабурову 30 января 2026 года запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Как поясняли РИА Новости в правоохранительных органах, решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По данным правоохранителей, Сабуров, имея гражданство Казахстана, получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, — только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Кроме того, он пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.