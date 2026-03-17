Вашингтон
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена комика Сабурова закрывает бизнес в России

РИА Новости: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жена комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, закрывает бизнес в России, выяснило РИА Новости по данным БИР-Аналитик.

Диана Сабурова является единственным учредителем компании «ДС Ритейл», которая была зарегистрирована в феврале 2025 года. Компания занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

«В процессе ликвидации с 16.03.2026», — говорится в карточке компании.

При этом у Сабуровой в России остается ИП в сфере исполнительских искусств, зарегистрированное 5 февраля нынешнего года, спустя несколько дней после введения запрета ее мужу на въезд в РФ. Как индивидуальный предприниматель она может заниматься деятельностью рекламных агентств, организацией отдельных видов отдыха и развлечений.

Стендап-комику Нурлану Сабурову 30 января 2026 года запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Как поясняли РИА Новости в правоохранительных органах, решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По данным правоохранителей, Сабуров, имея гражданство Казахстана, получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, — только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Кроме того, он пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.