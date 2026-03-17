В Волгограде врачи бьются за жизнь выпавшей из окна школьницы

О жуткой трагедии на улице Пролетарской сообщают очевидцы. В ночь на 17 марта 2026 года из окна квартиры предположительно на 4 этаже дома № 55 выпала девочка. Многие жильцы слышали жуткие крики, видели работу экстренных служб. Скорая забрала с места трагедии школьницу, которая еще была в сознании.
В обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранительные органы. Сейчас пострадавшая в реанимации.
— Девочка доставлена в больницу № 7. Врачи делает все возможное для сохранения жизни и здоровья, но состояние оценивается, как крайне тяжелое. Прогноз серьезный, прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.