В Красноярске 100 лет исполнилось ветерану ВОВ Алексею Заборцеву

Почетный гражданин Красноярска и ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сергеевич Заборцев отмечает 100-летний юбилей. Об этом сообщили в мэрии.
Алексей Сергеевич ушел на фронт в 1943 году. В 1945 году был командиром орудия, воевал в Белоруссии. Победу фронтовик встретил в Берлине. После окончания войны, с 1946 по 1948 годы, служил в Чехословакии, где и завершил военную карьеру.
Сегодня Почетный гражданин Красноярска живет один и справляется со всеми бытовыми делами сам. Летом он вместе с внучкой Людмилой и правнуками уезжает на дачу. Людмила с улыбкой говорит, что если дедушка решил помочь в огороде, то его никто не остановит.
С днем рождения ветерана ВОВ поздравила руководитель Свердловского района Лилия Назмутдинова.
«Присоединяемся к поздравлениям и желаем Алексею Сергеевичу крепкого здоровья!» — добавили в пресс-службе городской администрации.
