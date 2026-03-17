Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при строительстве на объектах Северо-Кавказской железной дороги

В Ростове вынесли приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов железнодорожного хозяйства. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.
На скамье подсудимых оказались бывшие руководители подразделений Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», а также директора подрядных организаций, задействованных в выполнении строительно-монтажных работ.
Следствием установлено, что подозреваемые были причастны к хищению денежных средств, выделенных в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Хищения совершались при выполнении работ на объекте «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап», а также на других объектах строительства на полигоне СКЖД. В зависимости от роли каждого, им были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Четверо подозреваемых были признаны виновными в мошенничестве. Им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому. Еще трое осуждены за злоупотребление должностными полномочиями. Им назначены условные сроки от трех до пяти лет. Приговор вступил в законную силу.
