В Воронеже могут поднять тарифы на платных парковках

В Воронеже планируют пересмотреть тарифы на платных парковках. Действующая ставка в 40 рублей, по мнению городских властей, перестала быть ощутимой для водителей и не справляется с задачей регулирования загруженности улиц. Об этом журналистам сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.
Глава города напомнил, что тарифы не пересматривались с момента подписания концессионного соглашения. Однако первоначальная цель введения платы — снизить количество хаотично припаркованных машин в центре — сегодня не достигается.
— Ставка в 40 рублей практически не воспринимается гражданами как ощутимая финансовая нагрузка, — констатировал Сергей Петрин.
Действующий концессионный договор рассчитан до конца 2027 года. В связи с этим власти уже сейчас начинают прорабатывать вопрос о дальнейшей судьбе городских парковок. Для этого создана специальная рабочая группа, которая должна представить возможные варианты развития ситуации.
Среди обсуждаемых сценариев — как продолжение сотрудничества с частными инвесторами, так и передача управления парковками муниципальному учреждению. В мэрии подчеркнули, что создавать новые структуры специально для этой цели пока не планируют.
Оба подхода имеют свои плюсы и минусы, но приоритет будет отдан варианту, который обеспечит наибольший экономический эффект для городского бюджета.