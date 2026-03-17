Минлесхоз предупредил про видеонаблюдение во всех лесах в Беларуси

Первый заместитель министра лесного хозяйства Андрей Карась предупредил про видеонаблюдение во всех лесах в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
— Весь лесной фонд покрыт автоматической системой видеонаблюдения, которая позволяет оперативно обнаружить лесной пожар и выехать для его локализации и ликвидации, — подчеркнул Андрей Карась.
По его словам, в 2026 году планируется закупить дополнительные видеокамеры. Подобное, отметил он, делается для перестраховки. Первый замминистра уточнил, видеокамер окажется больше:
— Система выстроена таким образом: чем больше пересечений камер между собой, тем более точно будем определять место лесного пожара.
