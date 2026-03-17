Ледоход на Дону и Ахтубе сняли на видео местные жители

На реках Волгоградской области начался ледоход. По данным специалистов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 16 марта вода в Дону поднялась в некоторых местах до одного метра. Кадрами проснувшейся от зимней спячки реки поделились в Telegram-канале «Новоаннинский сегодня».
«Лед пошел 15 марта в 10 утра. Сейчас уже поменьше, но от берега до берега. Вот такой лед у нас. Вот такие дела», — комментирует автор ролика.
Эксклюзивные кадры ледохода на Ахтубе выложил в своем Telegram-канале «Волго-Ахтубинские истории» рыбак Вадим Чугунов: «Попасть в такой момент на реку надо умудриться, лично мне не всегда удавалось увидеть такое действо», — пишет он.
По данным синоптиков центра «Фобос», минувшая зима заложила основу для будущего весеннего половодья. Снегозапасы в бассейне Волги превысили норму на 38%, в бассейне Дона — 82%.
Нижний Дон уже вскрылся ото льда, к концу марта вскроется верхняя Волга. Специалисты прогнозируют формирование ледовых заторов на многих реках. В результате уровень воды резко поднимется и превратит обычный паводок в катастрофический. Однако Волгоградской области это вряд ли коснется — речь идет о Волге в районе Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что специалисты МЧС начали проверку гидротехнических сооружений Волгограда.
Видео: t.me/nanna34, t.me/VolgaAkhtubaStorys.