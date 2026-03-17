Воронежцы пожаловались на наводнение в подземном паркинге

В Народный фронт по Воронежской области обратились 230 семей, проживающих в ЖК «Дом Архитектора». Весной их подземный паркинг заливает водой.
Жильцы жилого комплекса «Дом Архитектора», расположенного по адресу проспект Ленинский, 108а, столкнулись с серьезной проблемой — подтоплением паркинга. Несмотря на то, что дом был сдан в эксплуатацию в августе 2025 года, при приемке квартир собственники обнаружили, что подземная парковка оказалась затоплена. На некоторых парковочных местах стояли лужи по щиколотку, а с других вода стекает со стен.
Выяснилось, что в процессе установки дверей в коммерческих помещениях строители повредили гидроизоляционный слой, что привело к проникновению воды в деформационные швы. Попытки жильцов решить вопрос через управляющую компанию «Преимущество» не увенчались успехом — их перенаправили к застройщику.
Воронежское отделение «Народного фронта» вступило в контакт с УК «Преимущество» и намерено добиваться урегулирования сложившейся ситуации. Если проблема не будет оперативно решена, общественники планирует обратиться в прокуратуру.