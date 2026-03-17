Масштабные инвестиционные проекты с Ираном развиваются

— Взаимодействие между предприятиями Волгоградской области и Исламской Республики Иран пока поставлены на паузу по объективным причинам. Тем не менее Иран остается одним из стратегических партнеров. Как только обстановка в стране нормализуется, наши предприятия продолжат контакты. Нам есть что предложить, есть определенные позиции, которые интересны волгоградским компаниям для импортных поставок. Логистические пути нарушены, есть проблемы с отправлением российской продукции в третьи страны через иранский хаб. Придется немножко подождать. Уверена, что в этом году продолжатся взаимные поездки, которые конвертируются в конкретные договоренности. Иранская сторона хочет, чтобы торговый дом провинции Мазандаран в Волгограде представлял интересы всей страны для усиления взаимодействия. Оно не только вернется к довоенному уровню, но и будет удвоено-утроено. Наши государства находятся под санкционным давлением, а Иран справляется с внешними ограничениями уже более 50 лет.