Масштабные инвестиционные проекты с Ираном развиваются

Для Нижнего Поволжья Иран является важным экономическим партнером — Волга и Каспийское море позволяют без транзита доставлять грузы самым дешевым на сегодня способом. В Астрахани и Волгограде уже несколько лет действуют торговые дома исламской республики. Относительная удаленность этого региона от основных боевых действий в районе Персидского залива, похоже, стала залогом его стабильности. По крайней мере, привычные торговые маршруты все еще работают, а инвестиционная активность не прекращается, выяснили корреспонденты «РГ».
— Все взаимодействия сохраняются. Бизнес продолжает строить планы, хотя с Ираном в принципе все небыстро. Прошли только две недели активных боевых действий, поэтому пока грузоперевозки на паузе. Сейчас не до этого, — говорит президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Волгоградской области Вадим Ткаченко. — Вместе с тем бизнес, конечно, продумывает обходные пути для зарубежных поставок. Сейчас нужно наблюдать. Должно пройти немного больше времени. Вообще Тегеран очень активен в международном экономическом сотрудничестве, там проходит много специализированных выставок. Уверен, как только обстрелы прекратятся, все контакты возобновятся.
Политика и отношения между странами напрямую влияют на торговлю морем. По словам экспертов, в последние годы маршруты из черноморских портов в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток стали одними из самых рискованных. Так, с 2022 года международные страховщики признали территориальные воды РФ зоной повышенного риска. Это резко увеличило фрахтовые ставки из-за «военной» страховки, ставшей обязательной для захода иностранных судов в российские порты.
Поэтому маршрут по транспортному коридору «Север — Юг» до недавнего времени рассматривался как наиболее безопасный. Сейчас ситуация изменилась. Хотя, как рассказал «РГ» глава одной из транспортно-логистических компаний, занимающихся транзитом грузов через Иран в страны Персидского залива, Александр Шаров, суда из российских (Астрахань, Оля, Махачкала) и казахстанских портов Каспийского бассейна следуют в Исламскую Республику в обычном режиме.
«На линии сейчас работают 15−20 судов, загруженных зерновыми. Временная приостановка отгрузок в Иран на прошлой неделе была вызвана закрытием валютной биржи в Тегеране на период траура. В целом в связи с ситуацией на Ближнем Востоке прогнозирую по итогам 2026 года взрывной рост грузооборота через каспийские порты. Что касается астраханских, то здесь мы, вероятнее всего, сможем увидеть удвоение прошлогодних показателей до десяти миллионов тонн», — отметил эксперт.
Россия экспортирует в Иран зерно, металл, лесоматериалы, бумагу, оборудование и удобрения. В обратном направлении идут фрукты, овощи, ковры, нефтехимическая продукция. На сегодня банки двух стран заключили соглашение, и предприниматели из России спокойно могут платить в рублях, а иранские компании получат деньги в национальной валюте. Доллар из расчетов убрали. Наши национальные платежные системы действуют в обеих странах. За последние годы товарооборот между государствами превысил 4,8 миллиарда долларов. В 2026-м прогнозировали шесть миллиардов. Но вмешалась политика.
К примеру, в Волгоградской области иранцы закупают пшеницу и кормовой ячмень. Ведутся переговоры о расширении сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве. Иран занимает 17-е место по объему взаимной торговли среди сотни внешнеторговых партнеров Волгоградской области. Восточные бизнес-группы проявляют готовность развивать логистическую инфраструктуру, включая строительство контейнерных терминалов, судостроительных предприятий и судоходство вдоль маршрута «Север — Юг». В частности, рассматривается превращение Волгоградского судостроительного завода в мультифункциональный логистический центр. Обсуждается также создание совместных предприятий.
В декабре прошли онлайн-переговоры руководства комитета экономической политики и развития Волгоградской области и представителей иранских провинций Мазандаран, Голестан и Гилян. Стороны рассмотрели предложения для увеличения товарооборота и укрепления сотрудничества между университетами. Предполагается участие иранцев в молодежном фестивале в Волгограде в 2026 году.
Для Астрахани партнерство с Ираном еще более значимо. По данным пресс-службы областного правительства, до начала американской агрессии товарооборот рос. В прошлом году он превысил четыре миллиона тонн. В структуре экспорта и импорта произошли изменения. Так, выросли поставки металла. В импорте превалировал цемент: его доставка в астраханские порты превысила 600 тысяч тонн. Возобновились экспортные продажи мяса, на 70 процентов по сравнению с прошлым годом увеличились отгрузки иранским партнерам продукции мукомольно-крупяной промышленности, на 68 — жиров и масла. В целом на долю Ирана приходится более 95 процентов зарубежных грузоперевозок в астраханских портах.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе ОЭЗ «Лотос», планы иранских партнеров по открытию производства в Астраханской области сохраняются.
«Первый завод моющих средств с иранскими инвестициями, который планировался к открытию в 2027-м, продолжает строиться. Сроки его ввода в эксплуатацию не изменились, это 2027 год. Мы продолжаем взаимодействовать с нашими иранскими партнерами, в том числе в части возможного открытия завода по производству цемента. Переговоры по данному вопросы будут продолжены после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке», — пояснили в ОЭЗ.
В этом году были запланированы бизнес-миссии в Астрахань из Гиляна и Мазандарана. Интерес к сотрудничеству проявлял и Голестан, еще одна провинция с выходом к Каспию. Зимой было предложение от генерального консула открыть в Астрахани постоянную выставку иранских товаров. Также ожидался визит в Иран российских судостроителей, о сроках которого говорить сейчас явно преждевременно. Промышленники соседнего государства готовы принять участие в реализации различных проектов в Астрахани.
— Мы общаемся с иранской стороной, но отправка грузов снизилась до минимума. Конечно, наши компании начали искать другие логистические маршруты, занимаются альтернативными вариантами. Но и налаженные контакты не прекращаются, все работает, хотя не в том объеме, в каком хотелось бы. Иранский торговый дом в Астрахани по-прежнему действует, — рассказал «РГ» президент Астраханской ТПП Станислав Синченко.
Комментарий.
Виктория Афанасова, руководитель Центра поддержки экспорта Волгоградской области:
— Взаимодействие между предприятиями Волгоградской области и Исламской Республики Иран пока поставлены на паузу по объективным причинам. Тем не менее Иран остается одним из стратегических партнеров. Как только обстановка в стране нормализуется, наши предприятия продолжат контакты. Нам есть что предложить, есть определенные позиции, которые интересны волгоградским компаниям для импортных поставок. Логистические пути нарушены, есть проблемы с отправлением российской продукции в третьи страны через иранский хаб. Придется немножко подождать. Уверена, что в этом году продолжатся взаимные поездки, которые конвертируются в конкретные договоренности. Иранская сторона хочет, чтобы торговый дом провинции Мазандаран в Волгограде представлял интересы всей страны для усиления взаимодействия. Оно не только вернется к довоенному уровню, но и будет удвоено-утроено. Наши государства находятся под санкционным давлением, а Иран справляется с внешними ограничениями уже более 50 лет.
Между тем.
Повлияли военные действия и на туристическую отрасль. Рейсы в Дубай в расписании волгоградского аэропорта стоят два раза в неделю. Но полеты на Ближний Восток сейчас не рекомендованы.
— Большая часть организованных туристов уже доставлена в Россию. Но ОАЭ — безвизовая страна, куда многие приобретали билеты сами. Есть еще отдыхающие в других государствах, но летевшие транзитом через Арабские Эмираты. Из Таиланда, Шри-Ланки и с Мальдив вернуться в Россию тоже непросто, — отметил руководитель волгоградского отделения Российского союза туриндустрии Алексей Растегаев. — Всем тем, кто приобрел пакетный тур, предлагают либо отложить поездку, либо поменять направление. Волгоградский бизнес напрямую с этими странами не работает, выступая только посредником. Поэтому наши компании не пострадали. А вот крупные туроператоры, которые базируются в Москве, понесли огромные потери, потому что приходится продлевать проживание клиентов. На седьмое марта их убытки составили около трех миллиардов рублей. Но компенсировать потери можно из резервного фонда, который специально создавался для экстренных ситуаций.
Что касается самостоятельных путешественников, в службе бронирования гостиничных номеров нам подтвердили, что у них прошел вал отмены. До полной эвакуации всех россиян предположительно пройдет еще неделя.
Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то часть турпотока переориентируется на внутренние направления, считает Светлана Возная, глава ассоциации «Туристический альянс Крыма».
— Кроме того, надо иметь в виду, что ОАЭ, Дубай — это такой логистический хаб для путешествий, особенно для тех, кто летит на какие-то острова. Закрытие неба на этом направлении ломает планы не только тем, кто собирался конкретно в Дубай, а гораздо более широкому кругу туристов, — говорит Возная.