Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о разрушении дома-памятника в Волгограде

Отсутствие текущего и капитального ремонта в историческом доме на проспекте Ленина, 21 в центре Волгограда привело к возбуждению уголовного дела. Ситуацию взял на личный контроль глава СК России. Александр Бастрыкин ждет доклада о нарушении прав жильцов многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в Информационном центре СК России.
— Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, в установленные на прошлый год сроки капитальный ремонт не проведен. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело, — рассказали в Следкоме.
Жильцы исторического дома 1959 года постройки, в котором расположен музей Машкова, с 2018 года добивались текущего ремонта от управляющей компании. Но та не шевелилась, несмотря на два вступивших в силу решения суда. Капремонт, запланированный на 2023−2025 годы так и не начался. Текущая крыша разрушается, вода течет на стены дома, оттуда вываливаются кирпичи. Жильцы боятся, что вот-вот начнут рушиться окна. В их квартирах уже несколько лет постоянная сырость и тазики повсюду.
Теперь уголовное дело на контроле в центральном аппарате Следкома.
