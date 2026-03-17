Жители Красноярского края могут предложить объекты для благоустройства в 2027 году

В Красноярском крае продолжается прием предложений от граждан для формирования списка общественных территорий, которые будут благоустроены в 2027 году. Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Любой житель региона старше 14 лет может внести предложение о включении конкретного участка в список территорий, которые могут быть преображены в следующем году. Предложения принимаются до 26 марта на платформе «Госуслуги Решаем вместе». После проведенного отбора, инициативы будут выставлены на всероссийское онлайн-голосование. Все инициативы пройдут модерацию, муниципалитеты определят, какие из территорий можно включить в перечень объектов для голосования. Важно, чтобы предполагаемое место благоустройства не было частной или придомовой территорией, чтобы там не проходили коммунальные сети, — пояснила заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Ирина Котельникова. Само голосование в 2026 году стартует 21 апреля.