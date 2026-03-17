Отшельницу из Краснодарского края нашли вместе с подругой в пещере в Башкирии

Женщины вырубили в скале кельи и читали молитвы.

Источник: Югополис

В лесах Башкирии мужчины на снегоходах случайно наткнулись на пещеру, в которой жили две женщины. Выяснилось, что одна из них из Орска, другая — из Краснодарского края.

Женщины оборудовали для жизни невысокую пещеру, где невозможно было даже выпрямиться в полный рост. В пещере несколько келий. Из благ цивилизации там была только солнечная батарея, кастрюли и ложки, немного одежды. Занимаются женщины тем, что читают молитвы и обеспечивают себе нехитрое пропитание.

«Совершенно оторваны от мира», — поделились эмоциями туристы.

Мужчины привезли отшельницам продукты питания и пообещали и далее их навещать.