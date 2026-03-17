Большинство омичей меняют бытовую технику в своей квартире раз в четыре года

Большинство опрошенных омичей стараются относится к домашней бытовой технике со здоровым практицизмом, и меняют ее исключительно по причине поломки — так ответили 62% респондентов. Обычно обновление техники происходит в омских семьях не чаще, чем раз в четыре года. Но при этом существует категория жителей региона, которые делают это значительно чаще: так 10% меняет в своем доме бытовую технику раз в год, а 2% — раз в полгода. В этом году опрошенные готовы потратить на покупку новой бытовой техники в среднем 36 000 рублей. Однако 15% закладывают бюджет до 10 000 рублей, 30% — от 10 000 до 30 000 рублей, 27% — от 30 000 до 50 000 рублей. Еще 9% готовы потратить от 50 000 до 100 000 рублей, а 4% — больше этих сумм.