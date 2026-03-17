Вашингтон
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский СУ СК возбудил дело о халатности после аварии на теплотрассе

В подвале дома на 5-й Кировской скапливается горячая вода.

Источник: Комсомольская правда

Омское СУ СК возбудило уголовное дело по признакам халатности. Поводом для проверки стали сообщения в пабликах о том, что в подвале аварийного дома на улице 5-я Кировская скапливается горячая вода. Об этом ведомство сообщило 17 марта.

По предварительным данным, к проблеме привело длительное непринятие мер для устранения протечки на теплотрассе. В связи с этим права местных жителей оказались нарушенными. Специалисты уже осмотрели место происшествия, организовали необходимые беседы с горожанами. На вопросы следователей отвечают также работники управляющей компании.

В ходе расследования в рамках статьи № 293 УК Российской Федерации предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали о возбуждении уголовного дела после падения части балкона на тротуар.,

