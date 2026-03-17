Омский СУ СК возбудил дело о халатности после аварии на теплотрассе

Омское СУ СК возбудило уголовное дело по признакам халатности. Поводом для проверки стали сообщения в пабликах о том, что в подвале аварийного дома на улице 5-я Кировская скапливается горячая вода. Об этом ведомство сообщило 17 марта.
По предварительным данным, к проблеме привело длительное непринятие мер для устранения протечки на теплотрассе. В связи с этим права местных жителей оказались нарушенными. Специалисты уже осмотрели место происшествия, организовали необходимые беседы с горожанами. На вопросы следователей отвечают также работники управляющей компании.
В ходе расследования в рамках статьи № 293 УК Российской Федерации предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
