Перевозчика на маршрут № 46 не смогли найти в Самаре

В Самаре не нашли нового перевозчика на маршрут № 46, которые является коммерческим и ездит между площадью Революции и автостанцией «Аврора».
Чуть больше месяца назад стало известно, что автобусы перестали ездить по этому маршруту, так как у перевозчика аннулировали свидетельство. Власти тогда комментировали, что конкурсными процедурами для поиска нового подрядчика занимаются юристы.
Заявки от потенциальных новых перевозчиков принимали до 10 марта, но, судя по информации на сайте мэрии, документы никто не подал. Открытый конкурс признали несостоявшимся. Будут ли власти снова пробовать искать подрядчика на маршрут, неизвестно.