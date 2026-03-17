Эксперт Павлова назвала лучшее время для приема десерта

Для людей с лишним весом и диабетом в питании существует множество запретов. Но как иногда хочется разбавить череду бесконечных «нельзя» вкусненьким, за которое не будешь себя корить!
Врач диетолог-эндокринолог Ольга Павлова поделилась с корреспондентом krsk.aif.ru рецептами, которые не будут провоцировать скачков сахара в крови, а также дала уточнения по времени приёма ПП-сладостей.
Всё по порядку.
Важно правильно выстроить последовательность потребления белков, жиров, клетчатки и углеводов при каждом приёме пищи.
«И завтрак, и обед, и ужин стоит начинать с белка и клетчатки, а уже после них употреблять усвояемые углеводы, в том числе полезные сладости, — рекомендует Ольга Павлова. — Например, на завтрак вы сначала съедаете яйца с овощным салатом, а потом полезный десерт. Его объем не должен превышать 100−150 г».
Каши, фрукты, ягоды, ПП-сладости лучше есть в первую половину дня: в конце завтрака и обеда. Вечером предпочтение стоит отдать блюдам, содержащим белок и клетчатку.
Кокосовое печенье.
Вкусное лакомство, которое не потребует много времени на приготовление.
Ингредиенты:
Кокосовая стружка — 70 г,
молоко — 20 мл,
творог (2−5%) — 180 г,
яйцо — 1 шт.,
рисовая мука — 6 ст. л.,
разрыхлитель — 0,5 ч. л.,
сахарозаменитель (стевия/эритритол) — по вкусу.
Кокосовую стружку замочите в молоке на 10−15 минут, предварительно отложив несколько щепоток для посыпки печенья. Смешайте все ингредиенты с размоченной стружкой и уберите в холодильник на 20−30 минут. Затем достаньте тесто и слепите из него небольшие шарики. Выложите на пергамент или бумагу для выпечки, слегка придавите и немного присыпьте кокосовой стружкой. Выпекайте в духовке 20−30 минут при температуре 160−170 °С.
Нежный торт с ягодой.
Низкоуглеводный меренговый десерт а-ля «Анна Павлова».
Ингредиенты:
Для меренги:
4 белка общим весом примерно 130 г,
0,5 ч. л. без горки ксантановой камеди,
¼ ч. л. без горки соли,
15 мл яблочного уксуса (можно заменить лимонным соком),
4 ст. л. эритритола.
Для крема:
60 г сливочного сыра «Маскарпоне»,
120 мл сливок 33%,
3 ст. л. эритритола,
ванилин по вкусу.
Для украшения: ягоды клубники и голубики, листья мяты.
Приготовление меренги. Дайте белкам согреться до комнатной температуры. Добавьте в них соль и начните взбивать, постепенно увеличивая количество оборотов миксера. Добавьте остальные ингредиенты и продолжайте взбивать до крутых пиков. Выложите смесь на противень и выпекайте в разогретой духовке при 100 в течение часа (возможно, чуть больше или чуть меньше — в зависимости от духовки), не открывая дверцу. Затем выключите духовку и немного приоткройте дверцу. Достаньте противень через десять минут. Корж не должен слишком потемнеть. Если всё сделано правильно, он слегка схватится корочкой.
Приготовление крема. Составляющие взбить блендером, начиная с малых оборотов и постепенно увеличивая их количество. Готовый крем выложить поверх меренги, украсить ягодами и листьями мяты.
Сырные вафли на льняной муке.
Готовятся в вафельнице или мультипекаре. Хорошо сочетаются со сметаной или другим соусом — на ваш вкус.
Ингредиенты:
4 желтка,
1 ст. л. растительного масла,
1 ст. л. льняной муки,
0,5 ч. л. разрыхлителя теста,
20−30 г тёртого сыра моцарелла,
2 ст. л. перемолотого готового мяса (подойдут курица, говядина, индейка),
соль и специи по вкусу.
Смешайте желтки с маслом до однородной массы. Добавьте льняную муку и разрыхлитель, перемешайте. Введите в смесь тёртый сыр, мясо, соль и специи. Переложите тесто в заранее разогретую вафельницу или мультипекарь, равномерно распределив по форме. Готовьте 3−5 минут до появления золотистой корочки. Возможно, понадобится чуть меньше или чуть больше времени — в зависимости от мощности вашего устройства.