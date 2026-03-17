Без скачков сахара. Эксперт Павлова назвала лучшее время для приема десерта

Приготовление меренги. Дайте белкам согреться до комнатной температуры. Добавьте в них соль и начните взбивать, постепенно увеличивая количество оборотов миксера. Добавьте остальные ингредиенты и продолжайте взбивать до крутых пиков. Выложите смесь на противень и выпекайте в разогретой духовке при 100 в течение часа (возможно, чуть больше или чуть меньше — в зависимости от духовки), не открывая дверцу. Затем выключите духовку и немного приоткройте дверцу. Достаньте противень через десять минут. Корж не должен слишком потемнеть. Если всё сделано правильно, он слегка схватится корочкой.