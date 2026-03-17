Вашингтон
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев предупредили об уголовной ответственности за рекламу наркошопов

Обнаруживших запрещённые надписи на фасадах зданий просят заявлять о них в полицию.

В службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края напомнили об уголовной ответственности за рекламу наркошопов на фасадах зданий, подъездах и иных объектах.

Специалисты службы призвали граждан, обнаруживших запрещённые трафареты на стенах города, сообщать о них в управляющие компании, которые оперативно устранят нелегальные надписи, а также обращаться с заявлением в полицию, чтобы лиц, распространяющих вредную рекламу, могли разыскать и привлечь к ответственности.

Напомним, ранее в Красноярске поймали молодого человека, рисовавшего на стенах графити с рекламой магазинов запрещенных веществ. Теперь нарушителю грозит до 20 лет тюремного заключения.