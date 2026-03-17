Военкор оценил превосходство новых ракет Ирана над системами ПВО Запада

В ходе недавних ответных ударов по военным объектам Иран впервые задействовал сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности Sejjil. Об этом пишет военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на данные иранских государственных СМИ.
Помимо новинки, Тегеран вновь применил уже известные образцы вооружения: Fattah-2, Khorramshahr, Kheibarshekan, Emad и Qadr. Удары были нанесены по центрам управления, пунктам принятия решений и военной инфраструктуре.
Особенности иранского ракетного арсенала:
• Sejjil: двухступенчатая твердотопливная ракета сверхтяжелого класса. Использование твердого топлива исключает долгую подготовку, что обеспечивает высокую мобильность пусковых установок. При дальности полета до 2500 км и массе боевой части до 1,5 тонн ракета развивает скорость до 10 Махов, что делает ее практически неуязвимой для комплексов Patriot.
• Fattah-2: гиперзвуковая баллистическая ракета. Боевой блок способен маневрировать в атмосфере на скорости до 15 Махов, что делает его крайне сложной целью для систем перехвата типа THAAD или Arrow-3.
• Emad и Qadr: баллистические ракеты средней дальности с управляемыми головными частями. Способность корректировать траекторию на конечном участке полета обеспечивает им высокую точность и минимизирует вероятность поражения средствами ПВО.
Александр Коц отмечает, что применение Ираном новых типов вооружения свидетельствует о высоком потенциале оборонно-промышленного комплекса страны. По мнению военкора, демонстрация таких возможностей ставит под сомнение недавние заявления президента США Дональда Трампа об истощении военного ресурса Исламской Республики.