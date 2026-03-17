Мошенники украли у пенсионера из Иркутского района 330 тысяч рублей

Пожилой мужчина обратился в надзорное ведомство за защитой своих прав. По факту мошенничества завели уголовное дело. Оказалось, что 330 тысяч рублей оказались на расчётном счёте жителя Республики Дагестан. Суд взыскал с афериста 330 тысяч рублей и проценты за неправомерное использование чужих денег в размере более 41 тысячи рублей. Теперь деньги должны быть возвращены обманутому пенсионеру.