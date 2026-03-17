Флаг молодежного фестиваля вернулся из космоса в Волгоград

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании по подготовке к молодежному фестивалю «#ТриЧетыре» передал в региональный центр побывавший на орбите флаг мероприятия с автографами космонавтов.
В прошлом году на открытии четвертого фестиваля они приветствовали молодежь с борта МКС. Также городу-герою от судостроителей Балтийского завода прислали сувенир, символизирующий состоявшуюся в ноябре 2025 года закладку атомного ледокола «Сталинград».
Юбилейный фестиваль состоится в сентябре. Муниципалитет впервые представил наброски концепции.
Глава региона подчеркнул, что программу фестиваля должна формировать именно молодежь — важно не оказывать административного давления: «Я прошу в программу фестиваля, в проекты минимально вмешиваться нашему пресловутому административному ресурсу. Важно дать возможность творить молодежи, давайте работать вместе с университетами».
Бочаров поддержал инициативу представителей вузов, чтобы обсудить все предложения на площадках университетов и колледжей в формате стратегических сессий.
«Хотел бы отметить, что молодежные инициативы по развитию города Волгограда и Волгоградской области имеют высокий уровень проработки для включения в комплексную программу, — сказал Андрей Бочаров. — Работа идет по-настоящему очень активными темпами, в том числе по корректировке и утверждению правоустанавливающих документов».
Губернатор проинформировал участников совещания о ключевых решениях по обновлению города, многие из которых уже перешли в активную фазу реализации. В их числе планируемый мемориальный комплекс у подножия Мамаева кургана.
«Напомню, в обсуждении концепции проекта памятника подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции приняли участие более ста тысяч жителей Волгоградской области, в том числе очень активно участвовала молодежь, — отметил Андрей Бочаров. — Это значит, что он будет по-настоящему и народным, и молодежным. В настоящее время утверждены конкретные художественные решения, и мы приступаем непосредственно к реализации нашего проекта по увековечению подвига защитников Отечества — участников специальной военной операции».
В 2026 году планируется завершить проектирование общественно-делового центра у стадиона «Волгоград Арена», в начале 2027-го — получить заключение госэкспертизы.
Помимо этого уже готов проект обустройства нижней террасы набережной в границах Центрального и Краснооктябрьского районов. Строительно-монтажные работы здесь завершат до конца года. Деловой комплекс у водокачки начнут возводить в этом году.
Создадут прогулочную зону от храма Александра Невского до набережной. На Привокзальной площади воссоздадут фонтан «Детский хоровод» по историческим эскизам в современном исполнении. Также активно реализуется проект благоустройства сквера Симбирцева, где у памятника основателю Царицына Григорию Засекину появится фонтан — эти объекты сдадут ко Дню города.
«Несмотря ни на какие трудности, все движется очень активно, даже где-то с опережением, и мы планируем уже в этом году не только начать реализацию части проектов, но и завершить работы по отдельным знаковым объектам, которые предложены молодежью для реализации в первоочередном порядке, — добавил глава региона. — Уверен, что все, что мы вместе с молодежью, жителями Волгограда задумали, будет исполнено».