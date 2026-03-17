Путин поздравил красноярского горнолыжника Бугаева с победой на Паралимпиаде в Италии

Президент России Владимир Путин направил поздравление спортсмену из Красноярска Алексею Бугаеву, завоевавшему золото на XIV Паралимпийских зимних играх в слаломе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Уверенной, красивой победой в слаломе Вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера», — отметил в своем обращении глава государства.
Путин также поздравил всю российскую сборную, которая добилась высоких результатов на Играх.
Напомним, в слалом Алексей Бугаев показал результат 1 минута 28,55 секунды, опередив соперников из Новой Зеландии и Швейцарии. Ранее на этих играх красноярец завоевал две бронзы — в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Эта победа стала для Бугаева четвертым паралимпийским золотом в карьере: дважды он побеждал в Сочи в 2014 году и один раз — в Пхёнчхане в 2018-м.
Паралимпиада-2026 проходила с 6 по 15 марта, российские спортсмены выступали под своим флагом. В общем зачете сборная России заняла третье место, завоевав 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.
Фото на главной: соцсети Алексея Бугаева.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.