Путин поздравил красноярского горнолыжника Бугаева с победой на Паралимпиаде в Италии

Президент России Владимир Путин направил поздравление спортсмену из Красноярска Алексею Бугаеву, завоевавшему золото на XIV Паралимпийских зимних играх.

Президент России Владимир Путин направил поздравление спортсмену из Красноярска Алексею Бугаеву, завоевавшему золото на XIV Паралимпийских зимних играх в слаломе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Уверенной, красивой победой в слаломе Вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера», — отметил в своем обращении глава государства.

Путин также поздравил всю российскую сборную, которая добилась высоких результатов на Играх.

Напомним, в слалом Алексей Бугаев показал результат 1 минута 28,55 секунды, опередив соперников из Новой Зеландии и Швейцарии. Ранее на этих играх красноярец завоевал две бронзы — в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Эта победа стала для Бугаева четвертым паралимпийским золотом в карьере: дважды он побеждал в Сочи в 2014 году и один раз — в Пхёнчхане в 2018-м.

Паралимпиада-2026 проходила с 6 по 15 марта, российские спортсмены выступали под своим флагом. В общем зачете сборная России заняла третье место, завоевав 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Фото на главной: соцсети Алексея Бугаева.

