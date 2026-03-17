Пора смотреть в оба: в Волгоградской области после первого потепления проснулись клещи

В Волгоградской области после первого мартовского потепления проснулись клещи. Еще не набрав былой формы после зимней спячки, они все-таки могут присосаться к шерсти домашних животных, гуляющих по паркам и лесополосам.
— Для пробуждения клещей требуется теплая погода — 15−25 градусов и достаточная влажность, — объясняет декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. — В последние дни температура воздуха поднималась до +15, поэтому клещи «очнулись ото сна» достаточно быстро.
В начале весны, когда активность членистоногих еще не достигла своего пика, волгоградцам советуют готовить к сезону и самих себя, и своих домашних животных.
— Уже сейчас нужно не только делать прививки питомцам, но и внимательно осматривать их после каждой прогулки. Клещи в наших краях распространены повсеместно — их можно встретить и в высокой траве, и в кустах, и в зарослях вдоль водоемов, — отмечает агроном. — Пик активности членистоногих придется на май — июнь. Несмотря на то, что они не особо жалуют волгоградскую жару, даже летом горожане рискуют встретиться с ними в тенистом и хотя бы немного защищающим от солнца уголке.
О клещах, которые якобы могли поселиться на хвойных деревьев, в Волгограде заговорили еще накануне Нового года. Пока мнительные горожане внимательно осматривали каждый квадратный метр своего дома, специалисты развенчивали мифы об опасных и чрезвычайно вредных «отравителях» праздника.
— Зимой членистоногих можно найти в лесной подстилке из опавших листьев и травы — в этих теплых и укромных уголках они ищут защиту от морозов. К слову, при температуре ближе к нулю градусов клещи теряют свою активность, — рассказывает декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. — Даже летом клещи крайне редко забираются на ели и сосны, так как обитают преимущественно в траве. А уж при отрицательных температурах их перемещение на дерево совсем маловероятно. Для этого им, знаете ли, нужно хорошенько постараться.
А в начале марта ученые Пермского Политеха прогнозировали скорую встречу горожан с клещами. Одной из причин их раннего пробуждения эксперты называли аномально снежную зиму, выдавшуюся не только в Волгоградской области, но и в других регионах страны.
