Алексей Беспрозванных выделил 200 млн рублей на строительство детского хосписа в Калининграде

200 млн рублей выделено на строительство детского хосписа в Калининградской области. Об этом во время оперативного совещания в областном правительстве сказал 17 марта губернатор Алексей Беспрозванных.
— Знаю, что частные хосписы пытаются строить. Но собирают деньги взносами — это еще лет 10 будут строить, а проблему нужно решать сейчас, — сказал глава региона и дал соответствующие поручения.
Власти заинтересованы в скорейшем появлении детского хосписа в регионе. Алексей Беспрозванных отметил, что депутаты рассмотрят изменения в бюджет нынешнего гожа на ближайшем заседании.