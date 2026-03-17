Мастер управляющей компании пойдёт под суд из-за смерти жильца от угарного газа

В суд передано уголовное дело в отношении 53-летнего мастера управляющей компании, обслуживавшей дом на Каштановой аллее в Калининграде. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека.
По версии следствия, с апреля 2021 по март 2023 года обвиняемая не проконтролировала профилактическую проверку вентиляционных и дымовых каналов в доме. Из-за отсутствия тяги в дымовом канале при работе газового котла в одной из квартир скопился угарный газ. Жилец отравился и погиб. Тело обнаружила супруга, при этом запаха газа или гари она не чувствовала, котёл продолжал работать.
Прибывшие сотрудники газовой службы зафиксировали наличие угарного газа в квартире.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе суда.