Казахстан хочет перенять опыт России в развитии наукоградов

АСТАНА, 17 марта. /ТАСС/. Представители Агентства по атомной энергии Казахстана провели встречу с академиками Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН) по вопросу развития наукоградов в республике, Астана намерена перенять российский опыт, а также выразила желание участвовать в проекте Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
«На встрече обсуждались вопросы формирования и развития наукоградов и научно-технологических территорий. Отмечено, что данный опыт представляет значительный интерес для Казахстана в контексте развития отечественных наукоградов и наукоемких территорий. В частности, обсуждены перспективы применения лучших практик при развитии города Курчатов и поселка Алатау вблизи Алма-Аты, которые рассматриваются как потенциальные точки роста научно-технологического развития страны», — говорится в сообщении.
Также обсуждалось сотрудничество ученых двух стран и вопросы подготовки кадров. «Отдельное внимание уделено потенциальному участию казахстанских исследователей в крупных научных проектах, реализуемых на базе СО РАН. В частности, обсуждено участие в проекте “Сибирский кольцевой источник фотонов” (СКИФ) — современном научно-исследовательском комплексе, предназначенном для получения мощных источников синхротронного излучения», — добавили в пресс-службе.
Сибирский кольцевой источник фотонов строится под Новосибирском, мегаустановка станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. В январе этого года правительство Казахстана утвердило концепцию развития наукоградов до 2035 года.