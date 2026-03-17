Не раз замечали синяки: что рассказали в суде учителя убитого в Черняховске 7-летнего мальчика

В школе, где учился убитый мальчик из Черняховска, не раз видели у него и его сестры синяки. Об этом рассказали педагоги, вызванные в Калининградский областной суд в качестве свидетелей. Корреспондент «Клопс» побывал на заседании в понедельник, 16 марта.
Мама выясняла, почему заявили в полицию.
По словам классного руководителя шестиклассницы Светы (имя изменено), девочка хорошо учится и школу почти не пропускала.
20 декабря 2024 года я увидела синяк на лице Светы. Та сказала, что ударилась во сне о спинку кровати.
Школа обратилась в ПДН. Полицейские приезжали домой к семье, но им не открыли дверь. Потом мама отпросила Свету — мол, дочь заболела. До Нового года оставалось три дня. Потом мама позвонила и сказала, что Света сломала руку и они едут в Калининград. 13 января Света должна была прийти в школу, но мать написала, что ей сделали операцию — сломана ключица. Я инициировала разговор с мамой", — рассказывает свидетель.
Беседа с учителями состоялась 17 января и она началась с претензий мамы: Анастасия возмущалась, по какому праву о синяках дочери учителя не сказали ей, а сразу пошли в полицию. Классная предупредила, что так будет всегда и это касается всех детей.
Мать жаловалась, что у Светы испортился характер, она плохо влияет на брата, стала курить и красть деньги. Сама мать болела и много работает, поэтому воспитание детей взял на себя отчим. Дескать, Сергей занимается с ними, они делают зарядку.
"Анастасия сказала, что дома установили камеру, чтобы исключить наговоры детей на отчима. Она очень много негативного рассказала о своих детях — это меня удивило. Я видела, что Света другой ребёнок, положительный.
В жёстких методах воспитания, мне показалось, мать поддерживает отчима.
Хотя Света всегда была подготовлена и не пропускала [занятия]", — рассказала классный руководитель.
Она добавила, что матери посоветовали взять на себя воспитание детей и обратиться к психологу.
Когда мальчик пропал, учителям не открыли дверь.
3 февраля 2025 года, увидев объявление о пропаже Димы (имя изменено), учителя отправились к мальчику домой узнать, что случилось. В квартире была Света.
"Она не открыла сразу, а сначала позвонила маме. Нам она рассказала первоначальную версию, что Дима украл деньги и убежал после того, как ему пригрозили детдомом. Уже позднее, когда Свету допрашивали, она рассказала, как их воспитывали и что отчим сломал руку.
На допросе девочка сказала, что брат целый день не вставал с кровати.
Она к нему не подходила — как я поняла, ей было это сказано взрослыми", — объяснила классный руководитель, которая присутствовала на первом допросе Светы.
Учительница помнит, что на допросе девочка была зажата. Ссутулившись, она сидела на стуле с перевязанной рукой.
"Она очень много повторяла одно и то же, хотя на вопросы отвечала очень чётко.
Говорила, что если с отчимом что-то случится, то мама очень расстроится, так как очень любит его.
Вроде и закрыта была, и открыта. Её просили показать свой телефон, но она не дала его посмотреть", — рассказала классная.
Отвечая на вопросы о характере Светы, женщина рассказала, что у девочки был определённый круг друзей, она ходила на репетиции, выступала и всегда звонила маме, чтобы отпроситься… Сейчас она продолжает учиться в той же школе.
«Света гораздо лучше выглядит. Нет высыпаний на коже — она раньше постоянно чесала, видимо, был дерматит из-за питания, может, из-за нервной обстановки. Стала более свободной, больше общается, лучше выглядит», — добавила сотрудница гимназии.
Когда шли поиски Димы, педагога вызвали в Следственный комитет, где на лестнице она встретила маму Димы. "Мальчика обязательно найдут, держитесь, — произнесла учительница.
«Тогда, при встрече, мать была слегка встревожена, но не плакала», — добавила педагог.
Подсудимые пытались поймать учителя на лжи.
После выступления свидетельницы отчиму убитого мальчика позволили задать вопросы.
«Она утверждала, что не видела биологического отца детей, так как он постоянно ходил в море. А он стал ходить в море только с декабря. Насколько её показания могут быть достоверны?» — пошёл в атаку подсудимый.
Педагог ответила, что не следит за графиком работы отцов своих учеников.
Сергей не унимался: «В 2024 году в школе был скандал, когда дети создали закрытый чат и общались там о курении и наркотических средствах. Что вы можете сказать об этом?».
Судья перебил его: вопрос обвиняемого не относился к делу. Слово дали Анастасии. Та тоже говорила в обвинительном тоне, пытаясь подловить педагога на деталях: «Вы ли мне сказали идти к психологу? Или я всё же сама проявила инициативу?» Педагог соглашается: «И вы, и мы тоже. И телефон психолога я вам дала… Очевидно было, что у мамы есть проблемы с девочкой. Психолог не принял бы дочь без мамы».
«Почему не возникло сомнений?».
Замдиректора гимназии подтвердила, что у детей видели синяки: "Когда у Димы были повреждения, то он сказал, что подрался с сестрой якобы из-за телевизора — какую программу смотреть.
У детей всегда была стройная версия, не было разногласий в их объяснениях".
Учительница первоклассника Димы рассказала: «В ноябре 2024-го, когда дети переодевались на физкультуру, я увидела у него синяки. Передала адрес, чтобы к ним выехали сотрудники полиции».
На вопрос адвоката, вызывало ли тревогу поведение мальчика, учительница ответила: «Бывало, плакал, не шёл домой из-за того, что не запомнил что-то на уроке. Говорил, что “мама будет спрашивать, а я не смогу рассказать” — боялся. Даже приходилось оставаться с ним и дополнительно объяснять.
Ещё на замечания так реагировал: зажимался, пугался — видимо, ругали.
Но я только один раз дневник просила. А так был обычным, позитивным, но отстранённым каким-то", — поясняет молодая учительница.
Председатель областного суда Евгений Быков спросил свидетельницу, как она оценивает слёзы мальчика и синяки на его руках. Учительница оправдывалась: «Ну, наверное, не хотел расстраивать маму и были наказания в плане забирания телефона».
Судья зачитывает показания свидетельницы, которые та дала во время следствия: «Синяки неоднократно замечала на щеке, шее, руках, запястьях. Мальчик признался, что его “бьёт Серёга” за то, что не слушается, не выполняет домашнее задание и домашние обязанности, и он его очень боится».
«Да, потом уже да, мальчик признался, что Серёга его может ударить, бьёт. Я очень переживаю», — добавила свидетельница.
Говорите как есть, тут идёт речь о смерти ребёнка.
Вот я зачитал ваши показания. Вы сказали, что его бьёт Серёга и бьёт Свету. Почему не возникло сомнений о семье?" — поинтересовался судья.
«С мамой мы всегда были на связи. Она отвечала на мои вопросы, первое время он бежал [в школу] довольный, счастливый…».
«Но вы же видели слёзы мальчика, он говорил, что его бьют. Почему вас это не смутило?» — настаивал судья.
«Я не могу ответить на этот вопрос. Я посчитала, что достаточно сообщить руководству, и информацию передадут полиции», — ответила свидетельница.
Педагог добавила, что на другой день после исчезновении Димы, позвонили маме мальчика: «Её (Анастасии — ред.) речь была несвязна, подавленная вроде, говорила моментами невнятно, её просили даже что-то повторить. Мы спросили, можем ли чем-то помочь. Она сказала — нет».
Мальчик пропал в Черняховске 2 февраля 2025 года. Через два дня мать и отчим признались в убийстве. В феврале 2026-го уголовное дело передали в суд. Следователь рассказал детали расследования. 16 марта со свидетельскими показаниями в суде выступил родной отец детей, а также воспитательница Димы.