Кантианцы показали боевых роботов и турели на «Дне инноваций» в Балтийске

Военный учебный центр БФУ продемонстрировал турельную установку собственной сборки для борьбы с низколетящими беспилотниками. Оборудованная тремя автоматами АК-74, она способна поражать цели на дистанции до 400 метров. Также была показана обновлённая универсальная безэкипажная гусеничная платформа — она может подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых, вести огонь и устанавливать мины. Экспозицию дополнил прототип тяжёлого мультироторного дрона грузоподъёмностью более 40 кг.