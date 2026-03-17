Кантианцы показали боевых роботов и турели на «Дне инноваций» в Балтийске

базе Балтийского высшего военно-морского училища. Мероприятие собрало разработчиков из научных организаций ВМФ и коммерческих предприятий, работающих в интересах Минобороны.
Научно-технологический парк «Фабрика» представил два варианта мобильного транспорта для морского десанта с бесколлекторным двигателем. Техника предназначена для переброски личного состава, грузов и оборудования.
Военный учебный центр БФУ продемонстрировал турельную установку собственной сборки для борьбы с низколетящими беспилотниками. Оборудованная тремя автоматами АК-74, она способна поражать цели на дистанции до 400 метров. Также была показана обновлённая универсальная безэкипажная гусеничная платформа — она может подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых, вести огонь и устанавливать мины. Экспозицию дополнил прототип тяжёлого мультироторного дрона грузоподъёмностью более 40 кг.
В рамках мероприятия прошла военно-техническая спартакиада. Курсанты Военного учебного центра БФУ соревновались с девятью командами, включая нахимовцев и воспитанников училища. Кантианцы завоевали золото в стрельбе и нормативах по сборке-разборке оружия, серебро — в управлении FPV-дронами. В общем зачёте команда БФУ заняла второе место.