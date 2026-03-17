Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в работе мессенджера в интервью «Парламентской газете».

Хотя пока формального обоснования и нет, технически приложение почти перестало работать. Именно этим объясняются массовые сбои в работе приложения, с которыми столкнулись пользователи по всей стране в минувшие два дня.

— Телеграм — сложное программное обеспечение, поэтому нет ничего удивительного в том, что ограничение его функций происходит, скажем, так несинхронно, — рассказал эксперт «Парламентской газете». — К тому же в России очень много операторов связи, у каждого из них свои способы выхода в сеть и передачи трафика, так что какой-то одной кнопки, которую можно нажать и у всех повсеместно телеграм заблокировать, попросту не существует. Скорее всего механизмы блокировки как раз сейчас отлаживаются: поставили нужный софт на какое-нибудь ТСПУ (техническое средство противодействия угрозам. — Прим.ред.) юго-западного района, посмотрели, как оно работает, на другое ТСПУ поставили другой софт, тоже посмотрели, сделали выводы — и так далее.

При этом, уточнил собеседник издания, задачи сделать Teлеграм полностью неработоспособным — так, чтобы он, например, просто перестал открываться у 100 процентов пользователей, — перед спецами из Роскомнадзора, скорее всего, не стоит. По его мнению, достаточно разрушить социальные связи — основную функцию любого мессенджера.

— Если мессенджер перестанет выполнять свою основную функцию и связывать вас с подавляющим большинством людей, его использование просто утратит смысл, — пояснил он.

Советник также признал, что порой даже профессиональные программисты не понимают, почему мессенджер зачастую не работает даже с VPN.

— Хоть использование VPN у нас в стране и не запрещено, Роскомнадзор с ним активно борется. И, возможно, конкретно ваш VPN-сервис просто уже не работает сам по себе, потому что его вычислили и заблокировали. Другая возможная причина — наличие у Роскомнадзора своеобразного чувства юмора. Возможно, он знает про ваш VPN, видит, куда через него идет трафик и целенаправленно режет только ту его часть, которая связана с Телеграм, — рассуждает собеседник.

Эксперт предположил, что Роскомнадзор намеренно не афиширует, что именно он делает и как, чтобы не давать тем же создателям VPN возможности противодействовать.

Напомним, волгоградцы также уже несколько дней жалуются на сбои работы в Телеграм на стационарных компьютерах — мессенджер с трудом грузится и не транслирует медиа.

Фото Kremlin.ru.