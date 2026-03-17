Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм

— Телеграм — сложное программное обеспечение, поэтому нет ничего удивительного в том, что ограничение его функций происходит, скажем, так несинхронно, — рассказал эксперт «Парламентской газете». — К тому же в России очень много операторов связи, у каждого из них свои способы выхода в сеть и передачи трафика, так что какой-то одной кнопки, которую можно нажать и у всех повсеместно телеграм заблокировать, попросту не существует. Скорее всего механизмы блокировки как раз сейчас отлаживаются: поставили нужный софт на какое-нибудь ТСПУ (техническое средство противодействия угрозам. — Прим.ред.) юго-западного района, посмотрели, как оно работает, на другое ТСПУ поставили другой софт, тоже посмотрели, сделали выводы — и так далее.