141 населенный пункт Нижегородской области может оказаться в зоне подтопления

В зону возможного затопления в Нижегородской области при неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья могут попасть 141 населенный пункт. Такие данные на заседании комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания озвучил заместитель министра региональной безопасности Сергей Кулагин, передает корреспондент «КП-Нижний Новгород».
По его словам, под угрозой могут оказаться более 41,6 тысячи человек, а также 16 объектов экономики, 22 социально значимых учреждения и 29 объектов жизнеобеспечения. Также в опасности находятся 39 участков региональных дорог и 32 мостов.
Заместитель начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Роман Низов подчеркнул, что такие показатели возможны только при наихудшем развитии событий и они носят учетный характер.
— Это именно те объекты, которые стоят на учете. Теоретически они могут быть подтоплены, но не одновременно. Мы все прекрасно знаем, что развитие метеорологических, гидрологических параметров на севере и на юге у нас в области очень сильно отличается, — сказал Роман Низов.
Спасатели отмечают, что основная угроза связана с бесхозными гидротехническими сооружениями и заторами на малых реках, а минусовые температуры пока позволяют сдерживать развитие негативного сценария. Власти региона держат ситуацию на особом контроле и готовы задействовать резервный фонд в случае ухудшения обстановки.
Как сообщают представители МЧС и министерства безопасности, подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод ведется в полном объеме: проведены учения, созданы резервы, проверены пункты временного размещения. По прогнозам Гидрометцентра, повышение уровня рек ожидается выше среднемноголетних значений.