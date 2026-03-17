Вашингтон
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитная буря придет в Воронежскую область 19 марта

Метеозависимым людям следует быть осторожными.

Источник: Комсомольская правда

Средняя магнитная буря обрушится на Воронежскую область 19 марта. Информация об этом появилась на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозам специалистов, в четверг геомагнитная активность вырастет к 6:00, а ближе к полудню достигнет отметки G2 (средняя буря). В это время метеозависимым людям стоит быть более осторожными и иметь при себе обезболивающие средства. Возможны бессонница и раздражительность. А около полуночи магнитосфера вернется в спокойное состояние.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».