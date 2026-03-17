Магнитная буря придет в Воронежскую область 19 марта

По прогнозам специалистов, в четверг геомагнитная активность вырастет к 6:00, а ближе к полудню достигнет отметки G2 (средняя буря). В это время метеозависимым людям стоит быть более осторожными и иметь при себе обезболивающие средства. Возможны бессонница и раздражительность. А около полуночи магнитосфера вернется в спокойное состояние.