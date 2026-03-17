«Да будет свет!»: омскую мэрию заставляют освещать темные улицы через суд

Омским прокурорам пришлось переквалифицироваться в «добрых электриков», принуждая чиновников администрации заниматься наружным освещением ряда улиц в Кировском округе.

Источник: Комсомольская правда

Необычную роль «добрых электриков» примерили на себя прокуроры Кировского округа. В судебном порядке правоохранители заставляют чиновников администрации организовать освещение на территории округа.

По иску прокуратуры уже освещен и запланирован к освещению ряд улиц в Кировском округе, где значительное количество автомобильных дорог и межквартальных улиц не имели искусственного освещения. Данный факт грубо нарушал законодательство о безопасности дорожного движения и создавал угрозу жизни и здоровью омичей. По иску прокуратуры к департаменту строительства омской мэрии, в 2022 году появилось освещение на объездной дороге за ТЦ «Континент».

В прошлом, 2025 году, прокуратура выявила вопиющие факты отсутствия наружного освещения на 25 участках улично-дорожной сети. Суд уже вынес решение, заставляющее чиновников наладить до октября 2027 года наружное освещение на автомобильной дороге по улице Нефтебаза, и до конца 2026 года организовать освещение в районе многоквартирных домов № 32 и № 34 на улице Перелета.

