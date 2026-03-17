В Красноярске нетрезвый дебошир перепутал двери и разгромил гипермаркет

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 48-летнего красноярца, который в одном из крупных магазинов на улице Говорова разбил пять кассовых аппаратов и повредил другое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сигнал «тревога» из охраняемой торговой точки поступил ночью. К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратился охранник магазина, который сообщил: в помещении гипермаркета находится мужчина с сервировочным ножом в руках и громит оборудование. Стражи порядка задержали правонарушителя. Выяснилось, что мужчина отдыхал в соседнем кафе. Уходя, он перепутал двери и попытался выйти через помещение гипермаркета. С силой он открыл автоматические двери магазина и войдя в помещение стал крушить попавшееся на его пути торговое оборудование.