Вашингтон
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе Ливана и Сирии установили 26-метровую статую Христа

Монумент в Аль-Каа назвали символом мира и знаком присутствия христиан в регионе.

Источник: Клопс.ru

В ливанской деревне Аль-Каа, расположенной у границы с Сирией, установили статую Иисуса Христа высотой 26 метров. Об этом, ссылаясь на автора и исполнителя проекта Фади Эльяса Авада, пишет РИА Новости во вторник, 17 марта.

Монумент состоит из двух частей: 10-метрового основания и 16-метровой статуи. По словам Авада, идея проекта появилась давно, но именно сейчас приобрела особый смысл: «Статуя Христа — это наше послание мира и знак того, что христиане остаются на своей земле».

Аль-Каа находится в северной части долины Бекаа и считается одним из старейших поселений в этом районе Ливана. Большинство местных жителей — христиане, главным образом марониты и греко-католики. В окрестностях деревни сохранились древние церкви и монастыри.

На востоке Ливана такие населённые пункты образуют цепочку небольших анклавов. В долине Бекаа и соседнем районе Хермель насчитывается около сорока деревень и городков с преимущественно христианским населением, хотя в целом значительную часть жителей региона составляют мусульмане-шииты.

В 2024 году в Армении собирались установить самую высокую в мире статую Иисуса Христа. Похожий монумент в Польше примечателен не только своими размерами — помимо прочего, он раздаёт интернет.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше