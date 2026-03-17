К Нововоронежской АЭС построят новую автомобильную дорогу

Рослесхоз согласовал проектную документацию на строительство автодороги «Давыдовка — Аношкино» — подъезд к промышленной площадке энергоблоков № 6 и 7 Нововоронежской АЭС. Новая дорога длиной в десять километров обеспечит подъезд к промышленной площадке атомной станции.
Новый участок трассы длиной примерно десять километров необходим для транспортной доступности и связи между Каширским, Лискинским районами и городом Нововоронежем. Он имеет стратегическое значение и для региона, поскольку позволит разгрузить существующие дорожные сети и улучшит логистику для жителей.
«Реализация этого инфраструктурного проекта имеет для НВАЭС стратегическое значение. Во-первых, это дополнительная автомобильная дорога для проведения эвакуационных мероприятий. Во-вторых, это удобство для тех жителей села Аношкино и города Лиски, которые уже работают или готовы прийти на работу к нам. Кадровая задача по набору персонала стоит сегодня перед предприятием в связи с грядущим строительством энергоблока № 8», — прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.
Процедура согласования является обязательным условием для начала строительных работ. Проект предусматривает выделение участка земли площадью свыше десяти гектаров в пределах Каширского и Лискинского районов. Утверждение документов станет основой для изменения статуса земельных участков Давыдовского лесничества, переводя их в категорию земель промышленного назначения и инфраструктуры.
Данный маршрут пользуется высоким спросом среди сотрудников Нововоронежской АЭС. Существующая дорога имеет грунтовую поверхность, ее состояние в период распутицы значительно ухудшается, что создает серьезные неудобства для водителей. Альтернативный путь в объезд варьируется от 70 до 100 километров.
Проект соответствует схеме пространственного развития Воронежской области и призван повысить эффективность транспортных потоков, способствуя развитию энергетической отрасли и экономики региона.
Справка.
Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) — первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 — ВВЭР-440; энергоблок № 5 — ВВЭР-1000; энергоблок № 6 — ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 — в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» — № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.
