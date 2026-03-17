Губернатор призвал активнее приводить в порядок Калининград и муниципалитеты после весны

Приступать к уборке нужно было дано, не ждать, пока везде и всюду растает снег. Об этом сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 17 марта во время оперативного совещания в правительстве.
— Приступать к уборке муниципалитетов можно было еще 1.5 недели назад! Говорят, лед еще не сошел, снег в парке где-то не растаял. Зачем ждать, чтобы приступить к уборке? Пора все это делать! — сказал губернатор.
Он отметил, что в выходные дни ходил и ездил по Калининграду, посещал муниципалитеты, но не видел дворников.
— Люди пошли в парки отдыхать. Весна все-таки! — сказал Алексей Беспрозванных. — Нужно готовиться и к летнему периоду. Это касается окоса травы, чтобы не возникали проблемы. 4 апреля проведем общий региональный субботник. Приведем в порядок наши города и поселки!