Вашингтон
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор призвал активнее приводить в порядок Калининград и муниципалитеты после весны

Глава региона попросил не ждать, пока везде растает снег.

Приступать к уборке нужно было дано, не ждать, пока везде и всюду растает снег. Об этом сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 17 марта во время оперативного совещания в правительстве.

— Приступать к уборке муниципалитетов можно было еще 1.5 недели назад! Говорят, лед еще не сошел, снег в парке где-то не растаял. Зачем ждать, чтобы приступить к уборке? Пора все это делать! — сказал губернатор.

Он отметил, что в выходные дни ходил и ездил по Калининграду, посещал муниципалитеты, но не видел дворников.

— Люди пошли в парки отдыхать. Весна все-таки! — сказал Алексей Беспрозванных. — Нужно готовиться и к летнему периоду. Это касается окоса травы, чтобы не возникали проблемы. 4 апреля проведем общий региональный субботник. Приведем в порядок наши города и поселки!