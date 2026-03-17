Ростовская область экспортировала 62,7 тонны рыбы в четыре страны с начала года

С 1 января по 12 марта из Ростовской области экспортировали четыри партии рыбы с территории. Общий объем продукции составил 62,7 тонны. Известно, что рыбная продукция была направлена в Азербайджан, Туркменистан, Абхазию и Грузию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.
В ведомстве добавили, что вся продукция прошла необходимые лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях. По результатам проверок она признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. Качество и безопасность рыбы подтверждены официальными протоколами испытаний.
